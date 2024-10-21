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Песков о якобы угрозах Трампа Путину: Кремль не раскрывает содержание разговоров

Песков о якобы угрозах Трампа Путину: Кремль не раскрывает содержание разговоров

Кремль не раскрывает содержание разговоров лидеров, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков о якобы угрозах Владимиру Путину от бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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