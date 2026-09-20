Банда азербайджанцев-вымогателей заявила, что они «фээсбэшников крутили», а те пришли и спросили, кто и кого...

Под Белгородом группа гастролеров из Азербайджана решила, что они здесь главные царьки, и устроила таксистам личные девяностые с поборами и угрозами.
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Когда диаспоры-ОПГ признают вне закона и будут запрещены? Особенно когда идёт война и на российской территории действуют банды диверсантов в лице азербайджанскиех групп которые кошмарят российских граждан