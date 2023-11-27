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Джейсон Уильямс: «Никто не хотел видеть в своей команде Баркли, потому что он был неудачником»

Известный в прошлом разыгрывающий Джейсон Уильямс поддержал звезду «Финикса» Кевина Дюрэнта, который в 2016 году принял скандальное решение перейти в «Голден Стэйт».

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