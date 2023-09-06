Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Полностью обнулить поставки до ПОЛНОГО погашения долга... Зае... союзники. Хотели независимости. пусть жрут половника...Кишинёв заявляет ...
  • Афонин Андрей
    У Голиковой всегда всё в розовом цвете?  Или это простой обман?  Когда уже она исчезнет?В правительстве с...
  • Тамара Фролова
    И где там НЛО?Пентагон открыл с...

Российская контрразведка установила организатора ударов по военным аэродромам ВКС России

Российская контрразведка установила организатора ударов по военным аэродромам ВКС России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело и объявил в международный розыск командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх