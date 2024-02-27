Николай Азаров: Больше 50% из покинувших Украину не вернутся

Больше 50% из покинувших Украину не вернутся, потому что они уехали с семьями, нашли работу и жилье. Из тех, кто рассматривает возвращение, около половины или какой-то иной процент вернутся лишь при условии, что будет нормальная власть и в стране реально начнется восстановление.