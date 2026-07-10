Polymarket подал заявку на предоставление регулируемой маржинальной торговли в США

Polymarket подал заявку на предоставление маржинальной торговли в США, что позволит пользователям платформы рынков прогнозов делать ставки на события с использованием значительно меньшего капитала, чем обычно требуется авансом.
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