Медведев: буферная зона может охватить почти всю Украину — 1187-й день СВО

В случае продолжения оказания военной помощи Украине буферная зона безопасности может охватить почти всю территорию этой страны, заявил в Telegram-канале 25 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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