20.03.2025 в учреждении образования прошел Единый день профилактики суицидального поведения, в рамках которого для родителей было проведено мероприятие с элементами тренинга ´Профилактика суицидального поведения подростков´.
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