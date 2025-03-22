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В учреждении образования прошел Единый день профилактики суицидального поведения.

В учреждении образования прошел Единый день профилактики суицидального поведения.

20.03.2025 в учреждении образования прошел Единый день профилактики суицидального поведения, в рамках которого для родителей было проведено мероприятие с элементами тренинга ´Профилактика суицидального поведения подростков´.

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