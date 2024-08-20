Модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34 получили функцию разведчика Российские конструкторы продолжают усовершенствовать фронтовой бомбардировщик Су-34.
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Модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34 получили функцию разведчика Российские конструкторы продолжают усовершенствовать фронтовой бомбардировщик Су-34.
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