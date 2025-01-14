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Блогер Стас Васильев: за пожарами в Калифорнии могут стоять люди

Блогер Стас Васильев: за пожарами в Калифорнии могут стоять люди

Ежегодно в России проводятся профилактические меры по предотвращению лесных пожаров летом. Однако существует проблема, когда пожары могут случайно или намеренно спровоцировать, сообщил в беседе с радио Sputnik блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

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