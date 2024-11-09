В оппозиции ФРГ подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине

Член немецкого бундестага (парламента) от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианского-социалистического союза (ХДС/ХСС) Серап Гюлер подняла вопрос о присутствии немецких военных консультантов на Украине, вопреки обещаниям Олафа Шольца не отправлять солдат бундесвера на территорию республики.
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