В оппозиции ФРГ подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине

Член немецкого бундестага (парламента) от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианского-социалистического союза (ХДС/ХСС) Серап Гюлер подняла вопрос о присутствии немецких военных консультантов на Украине, вопреки обещаниям Олафа Шольца не отправлять солдат бундесвера на территорию республики.