Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»

Власти планируют обновить дорожки, детские, спортивные площадки и другие места отдыха Сегодня, 13 июня, о предстоящих работах по реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем официальном Телеграм-канале.