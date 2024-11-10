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Число сбитых беспилотников над российскими регионами раскрыли

Число сбитых беспилотников над российскими регионами раскрыли

Система противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 10 ноября, сбила 96 украинских беспилотников в ряде российских регионов.

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Павший Дух
Мистика от Павшего... Павший Дух... Нам Запад враг, коварный враг, который приготовил для нас лишь концлагеря, в которых будет убивать нас всех, если победит. Мы бьемся за себя, за будущее наше с нацизмом, который вновь идет на нас войной, чтоб уничтожить всех, кто встанет на пути, а остатки рассеять по миру, чтоб не было и памяти о нас. Нам Запад враг, коварный враг, который многих соблазнил своей безнравственной помойкой, где жадность — всё. Наврав, что демократия для всех лишь панацея от бед, на деле ложь, которую вбивали нам в голову, чтоб повелевать. Нам Запад враг, коварный враг, который врет всегда. Им веры нет, они лгуны, которые пытаются подмять весь мир. Борьба идёт за будущее наше, за жизнь. P.S. Нацизм — это неприкрытый садизм, где наркотики влияют на психику, которыми Запад пичкает украинцев, воюя чужими руками.
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