От молодежи до легенд: кого ждать на международном турнире по боксу в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» На площадке казанского спорткомлекса «Баскет‑холл» 6 ноября пройдет международный турнир по боксу, приуроченный ко Дню Конституции Республики Татарстан.
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