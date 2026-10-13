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Татар-информ

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От молодежи до легенд: кого ждать на международном турнире по боксу в Казани

От молодежи до легенд: кого ждать на международном турнире по боксу в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» На площадке казанского спорткомлекса «Баскет‑холл» 6 ноября пройдет международный турнир по боксу, приуроченный ко Дню Конституции Республики Татарстан.

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