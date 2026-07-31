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В Челябинске задержали мать и сына, которые обслуживали терминалы связи мошенников

В Челябинске сотрудниками УФСБ и УБК ГУ МВД региона пресечена противоправная деятельность двух злоумышленников, обеспечивавших мобильную связь при помощи специального оборудования в интересах онлайн-мошенников, находящихся в недружественной стране.

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