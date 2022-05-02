Мировое обозрение

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    С таким же успехом и супруга может оказаться снайпершей !!!Семейной паре с р...
  • Валентин Щербаков
    А прошлое президентство позорил и продавал Штаты русофоб Трамп, зато теперь он на коне, прорвало урода.Трамп: Байден поз...
  • Невидимка Невидимка
    https://www.youtube.com/watch?v=mARBlQn0pPUСША готовы ВСТУПИ...

Особенности жителей Балкан, которые бесят окружающих

Особенности жителей Балкан, которые бесят окружающих

Туристов из славянских стран почему-то всегда узнают на Западе. Что же в них есть такое, что выдает их происхождение? Издание "Факти" отмечает те черты поведения славян, которые раздражают окружающих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх