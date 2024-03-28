Трех человек спасли пожарные во время учений

18 единиц техники и 60 огнеборцев сегодня были задействованы и ликвидации возгорания в самом центре Салехарда, из здания эвакуировали больше ста человек и отработали спасение «пострадавших»: так в Ямальском многопрофильном колледже прошли масштабные учения спасателей.