Трех человек спасли пожарные во время учений

18 единиц техники и 60 огнеборцев сегодня были задействованы и ликвидации возгорания в самом центре Салехарда, из здания эвакуировали больше ста человек и отработали спасение «пострадавших»: так в Ямальском многопрофильном колледже прошли масштабные учения спасателей.
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