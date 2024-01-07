Маски сняты. Черти поздравляют укропов с Новым годом.

В канун Новогодних праздников аналогичный акт саморазоблачения «элиты» произошёл и на Украине. Бойцов ВСУ, воюющих с российскими военнослужащими оружием, поставляемым объединённым Западом, поздравили с Новым годом, причём откровенно так, с песней и плясками, костюмированные черти с рогами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии