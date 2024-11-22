"Шерсть и перхоть побежали из России": Кто нажился на обращении Путина? Стешин показал

АНГЕЛ АНГЕЛ

Самое время "патриотов" лишать гражданства, активов, имущества. Передавать квартиры тем у кого аварийное жилье, многодетным семьям коренным Россиянам, но не пришлым с гражданством России, если у них нет 25 лет трудового стажа...