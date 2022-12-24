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Россия - по-прежнему щедрая душа​

Россия - по-прежнему щедрая душа​

На заре нашей капиталистической власти, когда Чубайс ещё был рыжим, а Кох поливал страну из самой страны, любимой аксиомой этих ребят было: причина гибели Союза - есмь разбазаривание бюджета на помощь союзным республикам и африканским государствам.

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