Россия - по-прежнему щедрая душа​

На заре нашей капиталистической власти, когда Чубайс ещё был рыжим, а Кох поливал страну из самой страны, любимой аксиомой этих ребят было: причина гибели Союза - есмь разбазаривание бюджета на помощь союзным республикам и африканским государствам.