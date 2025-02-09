Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: -1°, пасмурно• Севастополь: +3°, ясно• Ялта: +4°, ясно• Алушта: +2°, ясно• Евпатория: +1°, пасмурно• Саки: +1°, пасмурно• Бахчисарай: +1°, ясно• Джанкой: 0°, пасмурно• Судак: 0°, пасмурно• Феодосия: +1°, пасмурно• Кер.
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