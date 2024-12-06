Коллекцию болидов Экклстоуна продадут с аукциона

94-летний бывший руководитель Формула-1 Берни Экклстоун собирал гоночные машины более полвека. По данным британской фирмы Tom Hartley Jnr, которая организует распродажу, в коллекцию Экклстоуна входят 69 лучших и наиболее оригинальных автомобилей, которые охватывают 70 лет истории Формулы-1.