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Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте “Листвяжная”

Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте “Листвяжная”

Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте “Листвяжная” Vasilisa02Режим чрезвычайной ситуации введен в Кузбассе в связи с аварией на шахте “Листвяжная”, где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек.

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