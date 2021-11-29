Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте “Листвяжная” Vasilisa02Режим чрезвычайной ситуации введен в Кузбассе в связи с аварией на шахте “Листвяжная”, где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек.