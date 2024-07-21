В Елани осудили мужчину, едва не убившего соседа снегоуборочной лопатой 😬😬😬 В феврале в р.п. Елань Сергей З.
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В Елани осудили мужчину, едва не убившего соседа снегоуборочной лопатой 😬😬😬 В феврале в р.п. Елань Сергей З.