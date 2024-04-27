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Житель Бурятии за рулем внедорожника сбивал памятники на кладбище Сахалина

Житель Бурятии за рулем внедорожника сбивал памятники на кладбище Сахалина

Полиция нашла водителя, которые наезжал на могилы кладбища в Христофоровке.В пресс-службе УМВД Сахалинской области сообщили, что злоумышленник на внедожнике Mitsubishi Pajero въехал на территорию кладбища и сбивал могилы, повреждая памятники и ограждения.

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