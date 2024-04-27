Житель Бурятии за рулем внедорожника сбивал памятники на кладбище Сахалина

Полиция нашла водителя, которые наезжал на могилы кладбища в Христофоровке.В пресс-службе УМВД Сахалинской области сообщили, что злоумышленник на внедожнике Mitsubishi Pajero въехал на территорию кладбища и сбивал могилы, повреждая памятники и ограждения.