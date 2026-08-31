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Вратарь «Оренбурга» Овсянников про 1:1 со «Спартаком»: «Закономерная ничья в гостях с сильным соперником, хотя хотелось и победить»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников оценил ничью со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре РПЛ. «Считаю, что мы заслужили как минимум ничью в этом матче, и я рад, что смогли добиться этого результата.

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