Специалист Горбаченко: цифровой спорт набирает популярность среди россиян

Интерес россиян к цифровому спорту во многом обеспечивают родители, которые стали чаще покупать автосимуляторы для своих детей вместо привычных компьютерных игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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