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Ювелирный гороскоп для Льва (23 июля — 23 августа)

Ювелирный гороскоп для Льва (23 июля — 23 августа)

Ювелирный гороскоп для Льва (23 июля — 23 августа) Здравствуйте, очень приятно, царь. А что ещё можно ожидать от короля зверей, короля гороскопа, чья главная планета – Солнце? Лев – это знак Зодиака, с чьей самооценкой полный порядок.

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