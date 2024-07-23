Ювелирный гороскоп для Льва (23 июля — 23 августа) Здравствуйте, очень приятно, царь. А что ещё можно ожидать от короля зверей, короля гороскопа, чья главная планета – Солнце? Лев – это знак Зодиака, с чьей самооценкой полный порядок.
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