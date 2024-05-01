Обед с дельфинами может выглядеть по-разному В Лазаревском живут смелые люди, надо сказать. Шутка, конечно же никто дельфинов не ел.
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Обед с дельфинами может выглядеть по-разному В Лазаревском живут смелые люди, надо сказать. Шутка, конечно же никто дельфинов не ел.