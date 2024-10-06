Полиция Петербурга вникает в обстоятельства инцидента с 12-летней девочкой. Вечером 5 октября ее доставили в полицию из больницы.
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Полиция Петербурга вникает в обстоятельства инцидента с 12-летней девочкой. Вечером 5 октября ее доставили в полицию из больницы.