Риелтора, выигравшего первый суд за рилс, обвинили в его же плагиате

Точно такое же видео было опубликовано несколькими месяцами ранее другим агентством.Московский эксперт по недвижимости Юлия, которая совсем недавно выиграла первый в России суд за рилс, сама обвиняется в его же плагиате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии