Вложит средства в ядерную энергетику – Google профинансирует три новых объекта Евгения КомароваРуководство Google планирует профинансировать разработку трех новых ядерных объектов в рамках совместной работы с Elementl Power.
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