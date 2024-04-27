Бүген эшлибез дә, дуслар, аннан ял көннәре!🥳 ❗️28 апрельдән 1 майга кадәр рәттән дүрт көн ял булачак.
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Бүген эшлибез дә, дуслар, аннан ял көннәре!🥳 ❗️28 апрельдән 1 майга кадәр рәттән дүрт көн ял булачак.