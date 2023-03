©Courtesy of the Nanjing Institute of Geology and Palaeontology Исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии, Китайской академии наук, Университета Ланьчжоу, Геологического музея Нинся и Северо-Западного университета изучили найденные окаменелости и обнаружили среди них совершенно новый вид растения.