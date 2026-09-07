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Изменения с 1 сентября для бизнеса: границы снижения налоговых штрафов, ЭДО для грузоперевозчиков и другие важные поправки

В начале осени законодатель скорректировал правила игры сразу по нескольким направлениям. Ключевые моменты касаются налогового мониторинга, транспортной логистики, налоговых санкций и др.

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