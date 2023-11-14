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Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших российскую нефть – СМИ

Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших российскую нефть – СМИ

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller Минфин США запросил у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые подозреваются в перевозке экспортной российской нефти в обход западных санкций.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У пиндосов паника - ссанкции действуют &quot;в другую сторону&quot;. РФ через &quot;прокладки&quot; закупила, по различным данным от 150 до 250 танкеров различного класса, но все &quot;море-море&quot;, не каботажники, страхует их не у нагличан - у Ллойда. Бабки поплыли мимо кассы, пиндосовской и &quot;всего остального цивилизованного человечества&quot;. Вместо разорения России, начали терпеть серьёзные убытки сами &quot;ссанкционеры&quot;. Мля, неожиданно-то как?!
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