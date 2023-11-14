Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших российскую нефть – СМИ

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

У пиндосов паника - ссанкции действуют "в другую сторону". РФ через "прокладки" закупила, по различным данным от 150 до 250 танкеров различного класса, но все "море-море", не каботажники, страхует их не у нагличан - у Ллойда. Бабки поплыли мимо кассы, пиндосовской и "всего остального цивилизованного человечества". Вместо разорения России, начали терпеть серьёзные убытки сами "ссанкционеры". Мля, неожиданно-то как?!