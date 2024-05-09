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Любимый Сочи

2 подписчика
​​Сочи во время войны: начало

​​Сочи во время войны: начало 22 июня в 4 часа утра нашу страну оглушила трагедия: война. В Сочи, всегда немного отстранённом счастливой жизнью, кипел курортный сезон.

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