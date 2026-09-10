У киевского режима отсутствует внятная стратегия на обозримую перспективу. Об этом заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в России в розыск.
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