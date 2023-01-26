Военное обозрение

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На Украине продолжается воздушная тревога, но власти страны упорно лгут об отсутствии последствий ударов

На Украине продолжается воздушная тревога, но власти страны упорно лгут об отсутствии последствий ударов

В ночь с 25 на 26 января объекты военной и энергетической инфраструктуры на территории Украины вновь подверглись массированным ударам российских войск.

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