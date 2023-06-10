Daily Storm

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Генерал Соболев предостерег от эйфории после уничтожения «Леопардов» и «Брэдли»

Генерал Соболев предостерег от эйфории после уничтожения «Леопардов» и «Брэдли»

Некоторые Telegram-каналы накануне писали о начавшемся «геноциде» западных боевых машинTelegram-каналы 9 июня опубликовали кадры уничтоженных немецких танков Leopard 2 и американских боевых машин пехоты M2 Bradley на Запорожском направлении.

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