Некоторые Telegram-каналы накануне писали о начавшемся «геноциде» западных боевых машинTelegram-каналы 9 июня опубликовали кадры уничтоженных немецких танков Leopard 2 и американских боевых машин пехоты M2 Bradley на Запорожском направлении.
Некоторые Telegram-каналы накануне писали о начавшемся «геноциде» западных боевых машинTelegram-каналы 9 июня опубликовали кадры уничтоженных немецких танков Leopard 2 и американских боевых машин пехоты M2 Bradley на Запорожском направлении.
Свежие комментарии