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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леклер обогнал Алонсо по поулам и выиграл 3 из 4 последних квалификаций

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Успех стал для монегаска третьим на последних четырех этапах «Формулы-1» и пятым в 2023 году.

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