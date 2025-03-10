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Царьград

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Русские бойцы прошли 15 км по газопроводу в тыл ВСУ: операция "Поток"

Русские бойцы прошли 15 км по газопроводу в тыл ВСУ: операция "Поток"

Командир "Востока" сообщил о проникновении русских бойцов в тыл ВСУ через газопровод в Судже. В ходе операции "Поток" 800 человек прошли 15 км по подземной трубe, чтобы занять промышленную зону и вытеснить противника.

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