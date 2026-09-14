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GEKKQUANT'S TAKE — DAX · September 14 – 18, 2026: SHORT

GEKKQUANT'S TAKE — DAX · September 14 – 18, 2026: SHORT

GEKKQUANT'S TAKE — DAX · September 14 – 18, 2026: SHORT DAX Futures EUREX_DLY:FDAX1! Gekkquant The DAX bounce died at 25,557 — I sell it, and the drop to 24,890 pays 667 points.

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