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Мировое обозрение

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Вучич: Сербия готова принять переговоры по Украине, но это не обсуждалось

Вучич: Сербия готова принять переговоры по Украине, но это не обсуждалось

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил готовность Белграда предоставить площадку для переговоров по Украине, но тут же оговорился: всерьез этот сценарий никто не рассматривал.

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