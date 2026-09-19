Активные выходы медведей к людям прекратятся в 2027 году

Врио президента Ассоциации "Росохотрыболовсоюз" Андрей Сицко в беседе с ТАСС заявил, что период активного выхода медведей к людям, вероятно, ограничится 2026 годом.
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