Экс-игрок "Спартака" Промес нецензурно поддержал команду перед игрой с "Зенитом"

Бывший футболист московского "Спартака" Квинси Промес оставил нецензурный комментарий под постом красно-белых в соцсетях, который был посвящен игре Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом".
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