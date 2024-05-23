Столкновение грузового и легкового автомобилей на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области: погиб один человек

В Волгоградской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб один человек. Столкновение трех легковых автомобилей произошло сегодня, 22 мая, на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Михайловском районе.
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