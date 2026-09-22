Школьница из Новодвинска победила во всероссийском конкурсе видеоработ

Ученица 11 «А» класса новодвинской гимназии Анастасия Алентьева вошла в число 16 победителей всероссийского конкурса видеоработ проекта «Первые на первом», на который поступило 300 заявок более чем из 100 городов.
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