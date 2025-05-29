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Татар-информ

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  • Людмила Харькова
    Да просто татары не пускают к себе толпы черномазиков, там дают работу в первую очередь своим, а потом тем кто в этом...Минтруд РТ: Татар...
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Дешевеют техника и яйца, дорожают такси и борщ: что происходит с ценами в Татарстане

Дешевеют техника и яйца, дорожают такси и борщ: что происходит с ценами в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в апреле 2025 года после пяти месяцев роста замедлилась до 10,7%. Заметнее всего выросли цены на продукты питания, особенно на молочную, рыбную и мясную продукцию, а также бытовые и медицинские услуги.

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