Дешевеют техника и яйца, дорожают такси и борщ: что происходит с ценами в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в апреле 2025 года после пяти месяцев роста замедлилась до 10,7%. Заметнее всего выросли цены на продукты питания, особенно на молочную, рыбную и мясную продукцию, а также бытовые и медицинские услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии