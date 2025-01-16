Заберут все до копейки и на хлеб не останется: судебным приставам «развязали» руки – новый способ возврата долгов Ольга БезродняяПроцесс взыскания долгов становится всеобъемлющим, охватывая не только традиционные способы взимания средств, но и современные цифровые активы граждан.